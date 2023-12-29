Курс тенге к доллару укрепился по итогам 2023 года

После трёх лет ослабления курс тенге к доллару укрепился в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

Сообщается, что курс тенге к доллару незначительно укрепился в 2023 году - на 1,9%. На это повлияли повышенные объёмы продаж инвалюты из Нацфонда, жесткая монетарная политика, устойчивое замедление инфляции и глобальное ослабление индекса доллара.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году курс может вырасти до 489,6 тенге за доллар.