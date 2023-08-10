  • 10 Августа, 01:37
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Курьер и таксист помешали мошенникам выманить миллионы тенге у казахстанки

Сегодня, 00:22
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Polisia.kz Сегодня, 00:22
Сегодня, 00:22
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Фото: Polisia.kz

Начальник департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов наградил грамотами курьера и водителя службы такси, которые помешали мошенникам выманить у пенсионерки крупную сумму денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

8 августа 75-летней жительнице Актобе позвонили телефонные мошенники и сообщили, что якобы её дочь попала в ДТП. Они представились полицейскими, потребовали у женщины крупную сумму денег для спасения дочери. Для получения денег от пенсионерки лжеполицейские воспользовались услугами популярных в городе служб доставки и такси.

Пенсионерка передала сумку с деньгами приехавшему по адресу 17-летнему сотруднику-велосипедисту службы доставки. Ничего не подозревая, курьер привез посылку по требованию заказчика в назначенное место и передал её таксисту. 28-летний водитель службы такси заметил, что в сумке находится крупная сумма денег. Он расспросил подробно курьера, и понял, что ситуация напоминает действия мошенников. Таксист и курьер привезли сумку с 2 миллионами тенге в полицейский стационарный пункт.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 190 УК РК. Полицейские устанавливают личности мошенников.

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