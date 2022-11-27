Кукушкин впервые за три года вышел в финал "Челленджера"

Фото: ФТК

223-я ракетка мира, казахстанец Михаил Кукушкин обыграл первого сеянного соревнования, 98-ю ракетку мирового рейтинга АТР венгра Мартона Фучовича в полуфинале "Челленджера" в итальянском городе Андрия со счётом 6:4, 6:4, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Счет в личных встречах оппонентов стал 4:0 в пользу Михаила.

За титул Кукушкин поборется со швейцарцем Леонардо Рейди (197 АТР).

За свою профессиональную карьеру казахстанец 14 раз побеждал на турнирах серии "Челленджер" в одиночном разряде.

В последний раз в финале ATP Challenger Михаил играл в 2019 году в Фениксе (США), проиграв в решающей игре в трёх сетах Матёр Берреттини из Италии.