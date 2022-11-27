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ФТК Сегодня, 08:52
145
Сегодня, 08:52
145
Фото: ФТК

Кукушкин впервые за три года вышел в финал "Челленджера"

223-я ракетка мира, казахстанец Михаил Кукушкин обыграл первого сеянного соревнования, 98-ю ракетку мирового рейтинга АТР венгра Мартона Фучовича в полуфинале "Челленджера" в итальянском городе Андрия со счётом 6:4, 6:4, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Счет в личных встречах оппонентов стал 4:0 в пользу Михаила.

За титул Кукушкин поборется со швейцарцем Леонардо Рейди (197 АТР).

За свою профессиональную карьеру казахстанец 14 раз побеждал на турнирах серии "Челленджер" в одиночном разряде. 

В последний раз в финале ATP Challenger Михаил играл в 2019 году в Фениксе (США), проиграв в решающей игре в трёх сетах Матёр Берреттини из Италии.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 08:52
145
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