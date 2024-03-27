В Минпромышленности объяснили причину больших расходов на Строительный кодекс

Министр промышлености и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Мажилиса ответил на вопрос журналистов, на что были потрачены народные деньги, направленные на разработку Строительного кодекса РК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Разработка Строительного кодекса – это разработка целого документа, в рамках которого было сделано достаточно много анализа законодательной политики других стран. Более того, для того чтобы консолидировать данный документ, для того, чтобы вычеркнуть все противоречивые нормы, для того, чтобы произошло усиление контроля со стороны государства, конечно же, эта работа делалась чьими-то руками. Я искренне считаю, что если вы считаете, что работа не должна оплачиваться, это не совсем правильно. Если кто-то её делал, то должны быть какие-то разумные подходы к её оплате", - сказал Шарлапаев.

Министр добавил, что существуют определённые законодательные инициативы, которые тоже требуют финансовых расходов.

"У меня есть реальные конкретные факты, когда мы обращались к юридическим фирмам, к НПП "Атамекен". У нас есть ценовые предложения от них. Если что мы можем поделиться. Я вам скажу, что ценовые предложения от экспертных групп были в 3-4 раза больше, чем то, как государство, как вы говорите, истратило. Если работа была сделана по оптимизации документа, по её вычитке, исключению конфликтующих норм, усилению государственного контроля, то, я полагаю, что эта работа должна оплачиваться", - повторил Шарлапаев.

Напомним, написание Строительного кодекса потребовало государственного финансирования в размере 382,5 миллионов тенге.

Разработанный Строительный кодекс не выдержал общественной и профессиональной критики. Ранее необоснованными расходами на написание Строительного кодекса РК возмутились депутаты Мажилиса и экспертное сообщество.

В январе текущего года депутаты Мажилиса Парламента РК приняли в работу проект Строительного кодекса.