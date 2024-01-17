Как в Казахстане будут ужесточать ответственность застройщиков
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Депутаты Мажилиса Парламента РК приняли в работу проект Строительного кодекса, передаёт BaigeNews.kz. Его разработали по поручению президента.
В новом Строительном кодексе будут использовать прогрессивные и системные механизмы архитектуры и градостроительства. Также будут внедрена информационная система e-Qurylys. Теперь этапы строительства можно будет отслеживать онлайн.
"Законопроект предусматривается повышение качества строительства, регламентацию особенностей проектирования сейсмических зон, а также увеличение гарантийного срока эксплуатации объектов с двух до пяти лет. Новый Строительный кодекс состоит из 250 статей, также предусматриваются изменения в четыре кодекса и 13 законов", - сказал депутат Нуртай Сабильянов.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять Градостроительный кодекс.
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