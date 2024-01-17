Как в Казахстане будут ужесточать ответственность застройщиков

Депутаты Мажилиса Парламента РК приняли в работу проект Строительного кодекса, передаёт BaigeNews.kz. Его разработали по поручению президента.

В новом Строительном кодексе будут использовать прогрессивные и системные механизмы архитектуры и градостроительства. Также будут внедрена информационная система e-Qurylys. Теперь этапы строительства можно будет отслеживать онлайн.

"Законопроект предусматривается повышение качества строительства, регламентацию особенностей проектирования сейсмических зон, а также увеличение гарантийного срока эксплуатации объектов с двух до пяти лет. Новый Строительный кодекс состоит из 250 статей, также предусматриваются изменения в четыре кодекса и 13 законов", - сказал депутат Нуртай Сабильянов.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять Градостроительный кодекс.