Глава Миннацэкономики сделал прогноз для тенге на ближайшие три года

Министр национальной экономики Алибек Куантыров спрогнозировал примерный курс тенге на ближайшие три года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Алибек Куантыров пояснил, что сегодняшний курс - 480 тенге – не является средним показателем и должен ещё снизиться.

"Средний курс с начала года составил 469 тенге. У нас есть ожидания, что курс будет стабильным. И если мы смотрим в течение года, то обычно не соответствует средневзвешенному курс. Когда, например, в прошлом году курс скакал до 500 тенге и выше, мы сразу сказали, что он отскочит назад. То же самое здесь происходит. Курс тенге в целом находится в свободном плавании, и у нас в бюджетных целях в том числе курс на более консервативных уровнях находится. И мы даём соответствующие сигналы и инвесторам, и населению, что курс у нас стабильный. Если курс будет чуть-чуть ниже, чем мы планируем, то это наоборот дополнительные поступления в бюджет принесёт. Он может быть как ниже, так и чуть выше. Примерно в среднем он должен быть 460 тенге", - сказал Куантыров.