Глава Миннацэкономики сделал прогноз для тенге на ближайшие три года
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Министр национальной экономики Алибек Куантыров спрогнозировал примерный курс тенге на ближайшие три года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Сегодня день нацвалюты. 30 лет назад была введена наша национальная валюта. У каждой независимой страны должна быть своя валюта. В трёхлетнем бюджете мы заложили курс доллара на уровне 460 тенге. Мы прогнозируем, что курс будет стабильным", - сказал министр.
Алибек Куантыров пояснил, что сегодняшний курс - 480 тенге – не является средним показателем и должен ещё снизиться.
"Средний курс с начала года составил 469 тенге. У нас есть ожидания, что курс будет стабильным. И если мы смотрим в течение года, то обычно не соответствует средневзвешенному курс. Когда, например, в прошлом году курс скакал до 500 тенге и выше, мы сразу сказали, что он отскочит назад. То же самое здесь происходит. Курс тенге в целом находится в свободном плавании, и у нас в бюджетных целях в том числе курс на более консервативных уровнях находится. И мы даём соответствующие сигналы и инвесторам, и населению, что курс у нас стабильный. Если курс будет чуть-чуть ниже, чем мы планируем, то это наоборот дополнительные поступления в бюджет принесёт. Он может быть как ниже, так и чуть выше. Примерно в среднем он должен быть 460 тенге", - сказал Куантыров.
Также министр подтвердил, что внешнеполитические факторы имеют своё влияние на курс тенге.
"В прошлом году в связи с геополитической ситуацией в мире мы сделали корректировку бюджета, внесли в него уточнения. Потому что макроэкономические внешние факторы влияют на нас. Также были внесены соответствующие корректировки в пятилетний план социально-экономического развития страны. У нас всегда есть такое право. Вместе с тем у нас для этого есть резервы", - пояснил Куантыров.
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