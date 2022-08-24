Кто пройдёт в сенат: ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов в новых областях

Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

В Центральной избирательной комиссии подвели предварительные итоги выборов депутатов сената от трёх новых областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ЦИК.

Выборы депутатов, которые представят Абайскую, Жетысускую и Улытаускую области в сенате, состоялись сегодня, 24 августа.

Депутаты сената избирались выборщиками, это граждане Казахстана, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. В список выборщиков по трём регионам включены 346 человек.

Из 127 выборщиков в Абайской области бюллетени получили 112. Большинство – 91 и 89 голосов получили аким Семея Бакытжан Байахметов и директор ТОО "Высший колледж "Кайнар" Айнур Аргынбекова.

В Жетысуской области с разницей всего в один голос также выбраны два депутата в сенат. Это кандидат исторических наук, декан гуманитарного факультета Жетысуского гуманитарного университета имени И.Жансугурова Амангельды Толамисов и аким Кербулакского района Алматинской области Галиаскар Сарыбаев.

Улытаускую область в сенате представят аким Улытауского района Карагандинской области Советбек Медебаев и заместитель акима Карагандинской области Серик Шайдаров.

Напомним, на шесть мандатов от трёх регионов претендовали 12 кандидатов. Выборы проходили на совместном заседании выборщиков, которое началось в 11:00 по времени Нур-Султана. Регистрация выборщиков стартовала в 10:00.

В день голосования на сайте Центральной избирательной комиссии функционируют сервисы онлайн наблюдения за регистрацией выборщиков и предварительными результатами голосования.