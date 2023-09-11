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Кто из казахстанских теннисистов заработал больше всего по итогам US Open-2023

Сегодня, 16:21
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pxhere.com Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21
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Фото: pxhere.com

В Нью-Йорке завершился Открытый чемпионат США по теннису. В нём приняли участие семеро казахстанцев. Наибольшего успеха добилась Анна Данилина в паре с Харри Хелиеваарой из Финляндии победившая в миксте. Но её заработок оказался скромнее тех, кто выбыл из турнира ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал спортивного журналиста Ивана Резванцева "Дядя Ваня".

Призовой фонд US Open-2023 составил 65 миллионов долларов.
 
По данным автора канала, Александр Недовесов, сыгравший в парном разряде вместе с Гонсало Эскобаром, и не прошедший дальше первого круга, заработал 11 тысяч долларов. 

Андрей Голубев в паре с россиянином Романом Сафиуллиным дошёл до второго круга и получил 18 400 долларов.

Самый молодой теннисист из Казахстана Тимофей Скатов не прошёл первый круг одиночного разряда, но при этом заработал 81 500 долларов. 
 
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в стартовом поединке проиграл австрийцу Доминику Тиму. За неудачу он получит также 81 500 долларов. 
 
Юлия Путинцева проиграла первый матч и в одиночном, и в парном разряде. Её заработок - 92 500 долларов (81 500+11 000).
 
Анна Данилина в парном разряде в компании с англичанкой Хитер Уотсон дошла до второго круга. Зато вместе с финном Харри Хелиеваарой отпраздновала успех в финале микста. Казахстанка заработала 103 400 долларов (85 000 + 18 400).
 
Чемпионкой по заработку стала Елена Рыбакина, дошедшая до третьего круга турнира. Казахстанка получила 191 000 долларов.

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