Кто и как крадёт деньги казахстанцев с помощью Сети, рассказали в МВД
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Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, выступая на пленарных слушаниях в Мажилисе, сообщил об основных способах обмана, которые используют мошенники в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, социальный статус потерпевших разный. Это работники бюджетных сфер, госслужащие, пенсионеры, индивидуальные предприниматели и другие.
"Преступники используют четыре самых распространённых способа обмана. Первый - размещают онлайн-объявления о продаже товаров и предоставлении услуг.
Второй - обзванивают граждан, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, внушая и моделируя им различные ситуации.
Третий - предлагают выгодно вложить деньги в различные инвестиционные проекты.
И четвертый - создают фишинговые сайты разных компаний и организаций, через которые в последующем заполучают конфиденциальную информацию пользователей", - сказал Игорь Лепеха.
Общий нанесённый ущерб гражданам составляет 11 миллиардов 355 миллионов тенге. По словам заминистра МВД, все интернет-мошенничества, связанные с оформлением на доверчивых граждан онлайн-кредитов и займов, а также хищением их банковских накоплений, совершаются преступниками из-за рубежа. В результате совершённых ими около девяти тысяч. преступлений гражданам причинен ущерб около семи миллиардов тенге, из них 5,8 миллиарда оформлены в виде кредитов и займов.
"По социальному портрету к таким мошенникам относятся специально обученные в психологическом плане мужчины и женщины в возрасте от 20 до 45 лет, свободно владеющие русским языком и входящие в состав зарубежных ОПГ, работающие по принципу Call-центров, с постоянной дислокацией в странах ближнего и дальнего зарубежья. Между ними имеется чёткое распределение ролей: "переговорщики", "хакеры", IT-специалисты и своя служба безопасности", - сообщил Лепеха.
По словам замминистра внутренних дел, сложность расследования и пресечения трансграничной преступной деятельности "зарубежных интернет-мошенников" заключается не только в их местонахождении, то есть за пределами страны, но и использовании ими "хакерских" программ.
"Несмотря на это, определённый опыт в борьбе с ними мы уже нарабатываем. В декабре прошлого года в результате проведенных МВД мероприятий было установлено месторасположение на территории Украины одного из крупнейших мошеннических Call-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан. С выездом на место совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован. Задержано 40 подозреваемых, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники. Сейчас эксперты занимаются их разблокировкой для извлечения из них данных о казахстанцах, которых они обманули", - сказал Игорь Лепеха.
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