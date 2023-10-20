Кто и как крадёт деньги казахстанцев с помощью Сети, рассказали в МВД

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, выступая на пленарных слушаниях в Мажилисе, сообщил об основных способах обмана, которые используют мошенники в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, социальный статус потерпевших разный. Это работники бюджетных сфер, госслужащие, пенсионеры, индивидуальные предприниматели и другие.

"Преступники используют четыре самых распространённых способа обмана. Первый - размещают онлайн-объявления о продаже товаров и предоставлении услуг. Второй - обзванивают граждан, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, внушая и моделируя им различные ситуации. Третий - предлагают выгодно вложить деньги в различные инвестиционные проекты. И четвертый - создают фишинговые сайты разных компаний и организаций, через которые в последующем заполучают конфиденциальную информацию пользователей", - сказал Игорь Лепеха.

Общий нанесённый ущерб гражданам составляет 11 миллиардов 355 миллионов тенге. По словам заминистра МВД, все интернет-мошенничества, связанные с оформлением на доверчивых граждан онлайн-кредитов и займов, а также хищением их банковских накоплений, совершаются преступниками из-за рубежа. В результате совершённых ими около девяти тысяч. преступлений гражданам причинен ущерб около семи миллиардов тенге, из них 5,8 миллиарда оформлены в виде кредитов и займов.

"По социальному портрету к таким мошенникам относятся специально обученные в психологическом плане мужчины и женщины в возрасте от 20 до 45 лет, свободно владеющие русским языком и входящие в состав зарубежных ОПГ, работающие по принципу Call-центров, с постоянной дислокацией в странах ближнего и дальнего зарубежья. Между ними имеется чёткое распределение ролей: "переговорщики", "хакеры", IT-специалисты и своя служба безопасности", - сообщил Лепеха.

По словам замминистра внутренних дел, сложность расследования и пресечения трансграничной преступной деятельности "зарубежных интернет-мошенников" заключается не только в их местонахождении, то есть за пределами страны, но и использовании ими "хакерских" программ.