Крупный природный пожар в Атырауской области потушили спустя неделю

В Курмангазинском районе Атырауской области спустя неделю потушили горящий камыш, передаёт BaigeNews.kz.

"Пожар локализован 9 марта в 18:30 часов и ликвидирован сегодня в 11:00 на площади 2500 га. В тушении были задействованы: порядка 60 человек, 21 единиц техники ДЧС, лесного хозяйства и МИО", — сообщили в МЧС РК.