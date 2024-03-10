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Крупный природный пожар в Атырауской области потушили спустя неделю

Сегодня, 12:18
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 12:18
Сегодня, 12:18
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Фото: МЧС РК

В Курмангазинском районе Атырауской области спустя неделю потушили горящий камыш, передаёт BaigeNews.kz.

"Пожар локализован 9 марта в 18:30 часов и ликвидирован сегодня в 11:00 на площади 2500 га. В тушении были задействованы: порядка 60 человек, 21 единиц техники ДЧС, лесного хозяйства и МИО", — сообщили в МЧС РК.

Камыш загорелся  2 марта на территории КГУ "Курмангазинское лесничество" в 40 км от села Курмангазы Курмангазинского района. Работу пожарных осложняла труднодоступная болотистая местность.

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