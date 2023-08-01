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КНБ РК Сегодня, 17:22
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Сегодня, 17:22
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Фото: КНБ РК

Крупную нарколабораторию ликвидировали в Павлодарской области

Комитетом национальной безопасности проведена операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков на территории Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

Оперативниками в процессе разработки выявлены иностранцы, прибывшие в Казахстан с целью изготовления психотропных веществ и последующей их реализации в странах СНГ.

"В ходе обысков обнаружено и изъято около 100 килограммов психотропного вещества "а-PVP", прекурсоры, а также современное лабораторное оборудование, предназначенное для производства синтетических наркотиков. Цех был расположен на территории площадью 0,5 гектара", - сообщили в КНБ РК.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.

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Сегодня, 17:22
186
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