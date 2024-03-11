  • 11 Марта, 21:47
  • BAIGENEWS

Крупная авария на электросетях произошла в Рудном

Сегодня, 21:09
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:09
Сегодня, 21:09
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Фото: pxhere.com

Часть Рудного в Костанайской области осталась без электроэнергии. На сетях произошла крупная авария, передаёт BaigeNews.kz.

На странице информационного канала "Город" в Telegram сообщают, что без света остались жители улиц Ленина, Восточная, Гагарина, Горького, Марите, Фрунзе, в районе автовокзала.

В акимате уточнили, что произошла авария на подстанции. Ее устранением занимаются сотрудники ТОО "Атико".

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