Краснокнижные подснежники зацвели в горах Алматы. Учёные обратились к жителям

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Эксперты заявляют, что подснежники, крокусы и ирисы оказались на грани исчезновения.

В алматинских горах расцвели подснежники и учёные призвали жителей и гостей города фотографировать и любоваться весенними цветами, но не срывать их, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Учитывая, что скоро зацветут ещё маки и другие красивые растения, учёные призвали горожан сохранить красоту края. Также они напомнили о размерах штрафов за "краснокнижные" цветы и предложили открыть заповедные, буферные и рекреационные зоны, чтобы сохранить редкие растения.

Заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж.Жиембаева Нуржан Мухамадиев отметил, что казахстанцы с наступлением весны всё чаще предпочитают домашним посиделкам прогулки по природным территориям, однако нередко забывают, что в природных парках необходимо соблюдать правила поведения. Кандидат биологических наук призвал не тревожить флору и фауну.

"Мы занимаемся фитосанитарной безопасностью. В городе произрастают "краснокнижные" дубы. Они нуждаются в защите и обработке от вредителей. У нас в городе и предгорьях произрастают эндемичные хвойные деревья – ель шренка, она произрастает только в наших горах. Город расширяется и в связи с хозяйственной и строительной деятельностью увеличилось значение алматинских подснежников, так как их ареал стал уменьшаться, они практически начали исчезать. Многие отдыхающие с приходом весны выезжают на природу и начинают их срезать во время цветения. Подснежники размножаются луковицами, семенами, они не успевают размножаться. Помимо подснежников на грани исчезновения крокусы и ирисы. Все эти растения нуждаются в защите", — сообщил в своем докладе Нуржан Мухамадиев.

Учёный предлагает для их сохранения не только применять биологические средства их защиты, обработку препаратами, но и создать в предгорьях буферные и заповедные зоны, благодаря, которым можно будет сохранить биологическое разнообразие природы Алматы и Заилийского Алатау. В этих местах редкие деревья и цветы смогут размножаться. Благодаря таким зонам можно будет сохранить и тюльпаны. Кстати, именно Казахстан считается родиной тюльпанов. Они появились более 10 миллионов лет назад в полосе пустынь и предгорий Тянь-Шаня — на территории современного Казахстана. Именно отсюда эти скромные, но необычные цветы постепенно расселились по всему свету.

Старший научный сотрудник отдела гербологии Марат Болтаев отметил, что все подснежники являются "краснокнижными", даже те, что случайно произрастали где-то в городском дворе. Срывать их нельзя, с 2016 года подснежники занесены в Красную книгу. За их срыв предусмотрена административная (штраф до трёх тысяч МРП) и даже уголовная ответственность (ограничение или лишение свободы на три года).

"В нашем регионе встречаются белоснежные подснежники, Шафран Алатауский, Юнона Алматинская, Голосемянник алтайский. Точного учёта их численности не ведут, но откровенно их ареал сокращается. Некоторые виды встречаются в единичном экземпляре", — добавил Марат Болтаев.

Нуржан Мухамадиев отметил, что раньше на рынках продавали подснежники в стаканчиках, горшках с землёй. Сейчас такие факты редки, а все по причине их продолжающегося исчезновения. Продавать в горшках по мнению учёного можно, а вот срывать категорически и продавать их запрещено.

Марат Болтаев добавил, что если растения выращены в искусственных условиях и для декоративных целей, то их продавать также можно.