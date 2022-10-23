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Козью ферму открыл семиклассник в Павлодарской области
Если козу не обнять и не погладить, то она, по словам Тимура, обязательно обидится и даст меньше молока.
Юный житель села Мичурино создал козью ферму. Школьник уже сейчас продаёт пастеризованное молоко, сыр и творог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.
Идеей строить собственную ферму Тимур Рустемов загорелся два года назад. Способствовала этому любовь к животным. Выбор был между бурёнками и козами, отец мальчика Жаслан Рустемов посоветовал второй вариант — за козами ухаживать легче.
Целый год парень ежедневно изучал информацию об уходе за этими парнокопытными, о ценности их молока и способах его переработки. В покупке первых животных Тимура поддержал отец, который открыл кемпинг-центр. Сейчас у школьника семь животных: дойные козы, козлы и молодняк.
"Уникальность нашего проекта в том, что эта сфера не развита в Казахстане. Козье молоко отлично подходит аллергикам, людям с проблемами с пищеварением, после его регулярного употребления становится лучше. Заказы на продукцию мы принимаем через онлайн-платформы. Ежедневно у нас забирают все молоко, очередь стоит на неделю вперед", — рассказал школьник.
Молоко у молодого фермера стоит 850 тенге за литр, творог и твердый сыр – по три с половиной тысячи и девять тысяч за килограмм.
Он и сам уже живет в режиме предпринимателей: встает в половине шестого утра, кормит, доит коз и только после этого едет в школу. Отучившись, занимается переработкой молока — пастеризует его, делает сыр или творог. К вечеру процедуры по уходу и дойке повторяются. Следит школьник и за физическим здоровьем животных, проводя все нужные профилактические процедуры.
Как отмечают Тимур и его отец, главное в таком производстве — относиться к животному не как к скотине, а почти как к члену семьи. Если козу не обнять и не погладить, то она, по словам Тимура, обязательно обидится и даст меньше молока. Семья в целом очень трепетно относится к животным – они даже отказались от употребления мяса.
По итогам конкурса государственных грантов для развития бизнеса, семья Рустемовых получила 4,8 миллиона тенге. На эти деньги они хотят купить контейнерный модуль с полным циклом переработки молока: фильтрование, пастеризация, производство сыра, творога и йогуртов.
В будущем молодой фермер планирует расширить хозяйство до 30 животных, чтобы удовлетворить возросший спрос на козью продукцию.
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