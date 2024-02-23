Коворкинг-центр для молодёжи открыли в Конаеве

В городе Конаев Алматинской области открылся новый коворкинг-центр, который станет центром, обеспечивающим всестороннее развитие молодежи, передаёт BaigeNews.kz.

Центр будет оказывать психологическую и юридическую поддержку молодежи, консультировать по финансовой грамотности и оказывать поддержку в трудоустройстве молодежи NEET квалифицированными специалистами.

На открытии данного центра приняли участие председатель комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан К.Камбаров, первый заместитель акима Алматинской области Н.Абдрахим, директор Научно-исследовательского центра "Молодежь" А.Ерниязова и активная молодежь области.

По окончании торжественной церемонии открытия председатель комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан К. Камбаров провел встречу с молодежью Алматинской области в данном центре.

23 февраля планируется открытие коворкинг-центр для молодежи в Кегенском районе Алматинской области.