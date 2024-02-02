Коррупционерам запрещено занимать руководящие должности в квазигоссекторе РК

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК сообщает, что действующее трудовое законодательство Казахстана не допускает трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лиц, совершивших коррупционное преступление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Нормативным постановлением Конституционного Суда от 31 августа 2023 года подпункт 2) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса признан соответствующим Конституции в данном истолковании:

- ограничение на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление, в правовой взаимосвязи с Законом "О противодействии коррупции" применимо в отношении лиц, претендующих на должности, связанные с исполнением управленческих функций в указанных организациях.

То есть, если ранее ограничение в трудоустройстве в субъекты квазигосударственного применялось ко всем должностям в отношении лиц, совершивших коррупционное преступление, то сейчас эти сведения истребуются только в отношении лиц, претендующих на должности, связанные с исполнением управленческих функций.

К указанной категории, согласно подпункта 2-1) пункта 2 ст.1 Закона "О противодействии коррупции", относятся лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях.

Как и прежде Комитетом по правовой статистике и специальным учетам сведения о совершении лицом коррупционного преступления предоставляются в рамках оказания государственной услуги через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz и его мобильное приложение eGov mobile.

Услуга доступна работодателям, для получения сведений в отношении кандидатов на трудоустройство через размещенный на портале "электронного правительства" сервис "Выдача справок третьим лицам", при условии их согласия посредством "личного кабинета" и (или) sms-подтверждения.