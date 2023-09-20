Корейские компании готовы расширять проекты в Казахстане, в том числе в машиностроении

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства.

Токаев отметил, что между Казахстаном и Южной Кореей сложились дружественные отношения, в которых особое значение имеет динамичное развитие экономических связей.

Президент Казахстана подчеркнул, что двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост, превысив в прошлом году 6 миллиардов долларов. В то же время общий объем инвестиций корейских компании в экономику Казахстана превысил 8 миллиардов долларов, обеспечив себе твердую позицию среди топ-10 крупных инвесторов нашей страны.



По словам главы государства, сегодня в нашей стране работают более 700 корейских компаний и совместных предприятий. В качестве примера он привел активное присутствие на рынке Казахстана таких компании, как KIA, Hyundai, Samsung, LG и другие.

В ходе встречи Токаев обозначил перспективные направления экономического сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов, развития атомной энергетики.



Президент Кореи Юн Сок Ёль отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

По его словам, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.