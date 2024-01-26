Корь в Астане: эпидситуация всё ещё нестабильна

Об эпидситуации по кори и мероприятиях по снижению заболеваемости рассказала на брифинге в Астане главный государственный санитарный врач города Сархат Бейсенова, передаёт BaigeNews.kz.

По её информации, эпидемиологическая ситуация в столице продолжает оцениваться как нестабильная. В сутки регистрируют до 48 случаев заболевания.

"С начала января в столице зарегистрировано 1 029 первичных и 321 подтверждённых случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет – 227. Более 68 процентов заболевших не были ранее привиты. Показатель заболеваемости за последнюю неделю незначительно вырос по сравнению с предыдущей неделей – в 1,1 раза. При этом наблюдается снижение заболеваемости среди детей до года и среди детей в три года по сравнению с декабрём. Это результат проводимой дополнительной массовой иммунизации", - сказала санврач.

На лечении в детской инфекционной больнице находятся 220 пациентов, из них двое – в реанимации. Загруженность составляет 44 процента. В сутки в детскую больницу госпитализируют 35-40 детей с диагнозом корь. 114 детей получают амбулаторное лечение в городских поликлиниках.

Медорганизациями столицы продолжается работа по выявлению непривитых детей. После бесед с родителями об эффективности иммунизации некоторые из них принимают решение в пользу вакцинации. С начала января привиты 995 детей из 4 529 ранее отказавшихся.

Главный государственный санитарный врач Астаны напомнила, что ответственности за отказ от прививок нет, вакцинация остается делом сугубо добровольным. Но, стоит помнить что инфекция всегда рядом. Поэтому лучше застраховать себя и своих близких от болезни.