Концерт к 25-летию этно-рок-группы Ulytau состоится в Астане

Знаменитая этно-рок-группа Ulytau в честь своего 25-летия на сцене выступит с большим концертом в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

24 октября в 20:00 в ледовом дворце "Барыс-Арена" группа Ulytau во главе с создателем и продюсером проекта Кыдырали Болмановым проведёт грандиозный концерт в честь своего 25-летия. На сцене также выступят звёзды казахстанской эстрады – Каракат Абильдина, Майра Мухаммедкызы, RaiM, Kalifarniya, Amre, Qanay.

Ulytau - это слияние западной и восточной культур. Аналогов инструментальному проекту в мире нет. Мягкое звучание скрипки гармонично переплетается с завораживающими мотивами казахской домбры, а чёткие акценты электрогитары делают звучание группы поистине уникальным.

Современные аранжировки в роковом стиле придают совершенно новое, современное и нестандартное прочтение классическим композициям и народным мелодиям.

Музыканты Ulytau исполняют произведения величайших композиторов - Баха, Вивальди, Паганини, а также лучших казахских композиторов - Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, Нуркиссы Тлендиева и, наряду с этим, большое внимание уделяют казахским народным произведениям.