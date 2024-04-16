Коммунальные службы Алматы работают в круглосуточном режиме

В дневную смену запланирован выход 425 ед. спецтехники и 802 дорожных рабочих, передаёт BaigeNews со ссылкой на Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

"В связи с выпадением осадков в городе Алматы в ночной период организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими необходимыми шанцевыми инструментами для предупреждения заторов и обеспечения беспрепятственного пропуска воды в арычных переходах и ликвидации подтоплений на отдельных участках. Имеется 2,3 тыс. мешков с песком", - говорится в сообщении.

Всего в ночной период задействовано 236 ед. спецтехники, 28 мотопомп и 215 дорожных рабочих. По информации оперативного дежурного по ЧС, по состоянию на 07:00 16 апреля подтоплений не зафиксировано.