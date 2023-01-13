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pixabay.com Вчера, 17:37
513
Вчера, 17:37
513
Фото: pixabay.com

Коммунальные службы Алматы перевели в усиленный режим

Из-за морозов предприятия энергетики и коммунального хозяйства Алматы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения надежного и бесперебойного электро-, тепло-, водо- и газоснабжения потребителей, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате сообщили, что случае возникновения внештатных ситуаций с 13 по 17 января организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, а также сотрудиков Управления энергетики и водоснабжения Алматы.

Ранее сообщалось о том, что несколько улиц в Алматы затопило из-за прорыва водопровода.

 

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#Алматы #непогода #мороз
BaigeNews.kz
Вчера, 17:37
513
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