Коммунальные службы Алматы перевели в усиленный режим

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Из-за морозов предприятия энергетики и коммунального хозяйства Алматы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения надежного и бесперебойного электро-, тепло-, водо- и газоснабжения потребителей, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате сообщили, что случае возникновения внештатных ситуаций с 13 по 17 января организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, а также сотрудиков Управления энергетики и водоснабжения Алматы.

Ранее сообщалось о том, что несколько улиц в Алматы затопило из-за прорыва водопровода.