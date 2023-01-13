В Алматы несколько улиц затопило из-за прорыва водопровода

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Несколько улиц в Алматы затопило из-за прорыва водопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление развития коммунальной инфраструктуры города.

Как сообщили в акимате, прорыв зафиксирован на улице Мынбаева, 49, угол Ауэзова, с 3:40 происходит подтопление прилегающих улиц, расположенных в северном направлении, в основном улицы Ауэзова. Вода уже дошла до проспекта Райымбека, где по возможности сбрасывается в арычную сеть.

"В целях ликвидации гололёдных явлений, ГКП "Алматы тазалык" организована посыпка противогололёдных материалов на проезжей части дорог силами 18 пескоразбрасывателей, а также тротуаров – четырьмя тротуароуборочными машинами Пони", — говорится в сообщении, распространённом в пятницу.

В акимате подчеркнули, что последствия подтопления устранить планируют в течении сегодняшнего дня.