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  • В Алматы несколько улиц затопило из-за прорыва водопровода
pikabu.ru/dAimZon Сегодня, 09:01
577
Сегодня, 09:01
577
Фото: pikabu.ru/dAimZon

В Алматы несколько улиц затопило из-за прорыва водопровода

Несколько улиц в Алматы затопило из-за прорыва водопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление развития коммунальной инфраструктуры города.

Как сообщили в акимате, прорыв зафиксирован на улице Мынбаева, 49, угол Ауэзова, с 3:40 происходит подтопление прилегающих улиц, расположенных в северном направлении, в основном улицы Ауэзова. Вода уже дошла до проспекта Райымбека, где по возможности сбрасывается в арычную сеть.

"В целях ликвидации гололёдных явлений, ГКП "Алматы тазалык" организована посыпка противогололёдных материалов на проезжей части дорог силами 18 пескоразбрасывателей, а также тротуаров – четырьмя тротуароуборочными машинами Пони", — говорится в сообщении, распространённом в пятницу.

В акимате подчеркнули, что последствия подтопления устранить планируют в течении сегодняшнего дня.

"В связи с возможным образованием гололёдной пленки в местах разлива воды, призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких манёвров, в связи с повышенным риском возникновения аварий на подтопленных участках. Рекомендуем строить маршрут движения в обход указанных участков. Пешеходов просим соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам", — отметили в управлении.

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#Алматы #подтопление #гололёд
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:01
577
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