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  • 18 Апреля, 14:57
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Комиссии по оценке ущерба от паводков работают во всех пострадавших регионах

Сегодня, 13:46
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:46
Сегодня, 13:46
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Фото: МЧС РК

В населенных пунктах восьми областей Казахстана работают специальные комиссии по оценке и возмещению материального ущерба гражданам в результате масштабного стихийного бедствия, передает BaigeNews.

Заявления принимаются в населенных пунктах Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областей и в области Улытау. В Карагандинской области работа комиссии по оценке ущерба граждан уже завершена.

Граждане, чье имущество пострадало в результате паводка, согласно алгоритму, могут в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС обратиться с заявлением о возмещении материального ущерба.

Пострадавшие могут рассчитывать на государственную поддержку в виде материальной помощи, жилищного обеспечения, мер социальной защиты.

Кроме того, им предоставляются отсрочки по кредитам. Также предусмотрена компенсация ущерба МСБ, фермеров и владельцев павших сельскохозяйственных животных.

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