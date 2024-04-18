Комиссии по оценке ущерба от паводков работают во всех пострадавших регионах
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В населенных пунктах восьми областей Казахстана работают специальные комиссии по оценке и возмещению материального ущерба гражданам в результате масштабного стихийного бедствия, передает BaigeNews.
Заявления принимаются в населенных пунктах Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областей и в области Улытау. В Карагандинской области работа комиссии по оценке ущерба граждан уже завершена.
Граждане, чье имущество пострадало в результате паводка, согласно алгоритму, могут в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС обратиться с заявлением о возмещении материального ущерба.
Пострадавшие могут рассчитывать на государственную поддержку в виде материальной помощи, жилищного обеспечения, мер социальной защиты.
Кроме того, им предоставляются отсрочки по кредитам. Также предусмотрена компенсация ущерба МСБ, фермеров и владельцев павших сельскохозяйственных животных.