Колесо обозрения в Караганде закрыли на проверку после жалоб горожан

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На трещину в металлической конструкции колеса обозрения в Центральном парке пожаловались карагандинцы. Горожане зафиксировали опасный недочёт, когда катались на аттракционе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

В управлении парками культуры и отдыха сообщили, что аттракцион не будет работать до тех пор, пока его не проверят полностью.

"При запуске колеса обозрения в начале сезона, когда производили чистку, покраску и замену элементов, такой проблемы обнаружено не было, так как каждую кабинку тщательно проверяли. Данная деталь не является основным крепёжным элементом, но является не менее важным страхующим соединением. В ближайшее время подобные элементы полностью заменят на всех кабинках, и только после экспертизы работа аттракциона может быть вновь возобновлена", — прокомментировали в управлении парками.

Также в ведомстве уточнили, что во время подготовки к летнему сезону была полностью заменена резина, установлены два новых двигателя. А в апреле текущего года колесо обозрения прошло полную реконструкцию.