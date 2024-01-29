Когда сдадут школу-долгострой в Астане, рассказал аким
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Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о завершении строительства единственной школы в жилом массиве Кирпичный, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
"Ознакомился с ходом строительства ряда объектов, в том числе школы в жилом массиве Кирпичный. В данном жилом массиве была одна единственная школа (ул. Камысты, 7, район Байконыр), которая была построена еще в 1966 году. Так как учебное заведение было признано аварийным, его начали демонтировать еще в 2021 году.
Строительство новой школы велось медленными темпами, где-то даже было приостановлено. Все эти годы школьники вынуждены ходить в другую школу. Нами было возобновлено строительство школы в ЖМ Кирпичный, решены все вопросы. Планируем завершить строительство данной школы весной этого года. Таким образом, в ЖМ Кирпичный будет своя комфортная школа", - написал аким.
По информации акима Астаны, в 2024 учебном году построено и введено в эксплуатацию 11 школ. До конца текущего учебного года откроеся еще 4 школы. Они будут расположены по ул. Карасай батыра и Буланты, ул. Камысты, 7, новые корпуса по пр. Кабанбай батыра, 9/1, по улице Таха Хусейна 5/1.
"Кроме того, по поручению Главы государства в городе реализуем нацпроект "Комфортная школа". В рамках проекта в период с 2024-2025 годы построим 24 школы нового формата почти на 90 тыс. ученических мест (в 2 смены). 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Нура и Есиль.
Всего же до 2027-2028г. планируем построить более 80 школ почти на 200 тыс. ученических мест (в 2 смены)", - добавил Женис Касымбек.
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