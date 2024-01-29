Когда сдадут школу-долгострой в Астане, рассказал аким

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о завершении строительства единственной школы в жилом массиве Кирпичный, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

"Ознакомился с ходом строительства ряда объектов, в том числе школы в жилом массиве Кирпичный. В данном жилом массиве была одна единственная школа (ул. Камысты, 7, район Байконыр), которая была построена еще в 1966 году. Так как учебное заведение было признано аварийным, его начали демонтировать еще в 2021 году. Строительство новой школы велось медленными темпами, где-то даже было приостановлено. Все эти годы школьники вынуждены ходить в другую школу. Нами было возобновлено строительство школы в ЖМ Кирпичный, решены все вопросы. Планируем завершить строительство данной школы весной этого года. Таким образом, в ЖМ Кирпичный будет своя комфортная школа", - написал аким.

По информации акима Астаны, в 2024 учебном году построено и введено в эксплуатацию 11 школ. До конца текущего учебного года откроеся еще 4 школы. Они будут расположены по ул. Карасай батыра и Буланты, ул. Камысты, 7, новые корпуса по пр. Кабанбай батыра, 9/1, по улице Таха Хусейна 5/1.