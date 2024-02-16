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Кнопка SOS в парке помогла потерявшемуся мальчику в Астане

Сегодня, 21:40
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:40
Сегодня, 21:40
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Фото: polisia.kz

Восьмилетний мальчик потерялся в Астане. Он догадался сообщить о случившемся в полицию с помощью кнопки SOS, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Внедрение современных цифровых технологий в деятельность столичной полиции позволяет более эффективно и качественно решать задачи по обеспечению охраны общественного порядка, а также оперативно реагировать на все обращения граждан. На тревожную кнопку SOS в парке Коктал нажал ребёнок и сообщил, что потерялся. Мгновенно звонок был связан с сотрудником полиции Центра оперативного управления. С помощью встроенной видеокамеры системой автоматически зафиксированы все данные, что позволило оперативно среагировать на сообщение", - сообщили в полиции.

На место направили автопатруль. Стражи порядка доставили восьмилетнего мальчика домой и передали родителям.

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