Кнопка SOS в парке помогла потерявшемуся мальчику в Астане

Восьмилетний мальчик потерялся в Астане. Он догадался сообщить о случившемся в полицию с помощью кнопки SOS, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Внедрение современных цифровых технологий в деятельность столичной полиции позволяет более эффективно и качественно решать задачи по обеспечению охраны общественного порядка, а также оперативно реагировать на все обращения граждан. На тревожную кнопку SOS в парке Коктал нажал ребёнок и сообщил, что потерялся. Мгновенно звонок был связан с сотрудником полиции Центра оперативного управления. С помощью встроенной видеокамеры системой автоматически зафиксированы все данные, что позволило оперативно среагировать на сообщение", - сообщили в полиции.