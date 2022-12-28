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КМГ ведёт переговоры с ADP о танкерах и торговом флоте в Каспийском регионе
Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев посетил с рабочим визитом столицу Объединённых Арабских Эмиратов, Абу-Даби, где провёл встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports (ADP) Мохамедом Джума Аль-Шамси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.
Во время поездки Мирзагалиев посетил глубоководный порт Khalifa в Абу-Даби, введённый в эксплуатацию в 2012 году, а также базу поддержки морских операций.
Отмечается, что на встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере морских и прибрежных грузовых перевозок, развития и инвестиций в танкеры и торговый флот в Каспийском регионе. Кроме этого, КМГ и ADP остановились на возможностях кооперации в оказании услуг крупным морским нефтегазовым проектам в Каспийском море.
ADP является одной из крупнейших холдинговых компаний региона с широким портфелем крупных предприятий, охватывающих ключевые секторы диверсифицированной экономики Абу-Даби, включая портовые, промышленные и логистические виды деятельности.
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