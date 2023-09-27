  • 27 Сентября, 17:03
  • BAIGENEWS
В 2 раза сократить количество стихийных свалок в Казахстане потребовал премьер
Глава Минздрава прокомментировала проверку медцентра в Караганде
Введут ли в Казахстане карантин, ответили в Минздраве
Азиада - 2023: Казахстанские стрелки принесли второе "серебро"
Женщина и двое детей сгорели в частном доме в Петропавловске
Усилить цифровизацию здравоохранения в регионах поручил Смаилов
Индийский лоукостер запустил рейсы из Дели в Алматы
Тимур Бекмамбетов приехал в Атырау
Азиада -2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября
Высыхающий Каспий показал пилот российской авиакомпании
Десятки рейсов отменили в лондонском аэропорту из-за COVID-19
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Клювом в пол: краснокнижных соколов на 200 млн пытались вывезти из Казахстана

Сегодня, 10:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
КНБ РК Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03
781
Фото: КНБ РК

В аэропорту Атырау Комитетом национальной безопасности проведена специальная операция по задержанию иностранцев и граждан РК, пытавшихся вывезти за рубеж контрабандным путем 28 соколов балобанов, занесенных в Красную книгу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности.

По информации КНБ, птиц планировалось доставить в одну из ближневосточных стран. Сумма причиненного ущерба составила более 200 млн тенге.

"В ходе обыска по месту жительства одного из организаторов обнаружена специально оборудованная комната для содержания соколов балобанов, медицинские препараты для их усыпления", - сообщили в комитете.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса РК.

Самое читаемое

Наверх