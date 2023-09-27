Клювом в пол: краснокнижных соколов на 200 млн пытались вывезти из Казахстана

В аэропорту Атырау Комитетом национальной безопасности проведена специальная операция по задержанию иностранцев и граждан РК, пытавшихся вывезти за рубеж контрабандным путем 28 соколов балобанов, занесенных в Красную книгу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности.

По информации КНБ, птиц планировалось доставить в одну из ближневосточных стран. Сумма причиненного ущерба составила более 200 млн тенге.

"В ходе обыска по месту жительства одного из организаторов обнаружена специально оборудованная комната для содержания соколов балобанов, медицинские препараты для их усыпления", - сообщили в комитете.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса РК.