"КазТрансОйл" отправил в Германию 100 тысяч тонн казахстанской нефти

В феврале объём транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для поставки в Германию составил 100 тысяч тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KASE.

С начала года в Германию поставлено 200 тысяч тонн казахстанской нефти.

"В марте в Германию "КазТрансОйл" планирует поставить 100 тысяч тонн нефти. В 2024 году АО планирует отгрузить по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для поставки в Германию до 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти", - говорится в сообщении.

В 2023 году объём транспортировки казахстанской нефти по данному маршруту для поставки в Германию составил 993 тысячи тонн.

Маршрут экспорта нефти с месторождения Карачаганак в Германию начинается с приёма нефти в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" на нефтеперекачивающей станции "Большой Чаган", расположенной на 1150,3 км магистрального нефтепровода "Узень – Атырау – Самара".

На приёмо-сдаточном пункте на 1235 км магистрального нефтепровода "Узень – Атырау – Самара", находящемся на границе с Российской Федерацией, нефть сдается в трубопроводную систему ПАО "Транснефть".

АО "КазТрансОйл" обеспечивает транзит нефти по территории Российской Федерации до пункта сдачи нефти "Унеча". Далее казахстанская нефть перекачивается по территории Республики Беларусь через трубопроводную систему ОАО "Гомельтранснефть Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова Застава" в Польше и сдается польской компании "PERN" для дальнейшей поставки на нефтеперерабатывающий завод Шведт в Германии.