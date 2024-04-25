Казахстану удалось сформировать уникальную модель межэтнических отношений - эксперт

Традиционно в преддверии 1 мая Дня единства народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл заседание сессии Ассамблеи народа Казахстана. О роли АНК в укреплении мира и согласия в стране корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с директором Института общественной политики Мадиной Нургалиевой.

Мадина Нургалиева обратила внимание на целесообразность формата мероприятия. Как известно, в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей президент принял решение о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате.

"В этом году фоновый, событийный ряд достаточно сложный и непростой. Поэтому президентом было принято решение с точки зрения ресурсной, экономической целесообразности провести это большое, важное мероприятие в таком формате с онлайн подключением и отказаться от больших, массовых, торжественных вещей. Помимо экономической целесообразности здесь присутствует элемент необходимости участия вовлечённых в работу Ассамблеи народа Казахстана людей в устранении последствий паводков", - отметила она.

По её словам, в эти дни, когда вся страна самоотверженно борется с поводками, АНК не остаётся в стороне.

"Порядка 12 тысяч волонтёров АНК большую работу проводят, более 1,5 тысяч тонн продуктов питания и товаров первой необходимости было отправлено в регионы. Гуманитарная помощь оказана на сумму более 770 миллионов тенге. Реализуется большой проект "Жүректен жүрекке", где члены АНК, "Ассамблея жастары", волонтерские центры, Дома дружбы большую работу также проводят", - отметила директор Института общественной политики.

Что касается выступления президента на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", то, по мнению Нургалиевой, оно носило консолидирующий характер.

"Ещё раз чётко конкретно были обозначены ключевые месседжи странового масштаба, связанные с формированием единого набора базовых ценностей, о которых говорил президент. Это отчасти является продолжением его выступления на Национальном курултае в Атырау", - сказала эксперт.

Президент в своём выступлении остановился на укреплении институционального потенциала Ассамблеи, на необходимости её взаимодействия с госорганами, парламентом, маслихатами. Как отметила Мадина Нургалиева, в этом направлении ведётся большая работа.

"Летом 2023 года была создана депутатская группа "Бір ел – бір мүдде". В неё вошли 30 депутатов Парламента: 10 Сената, 20 Мажилиса. Заработал институт регулярных консультаций Ассамблеи с политическими партиями. Это уже новый формат общественной работы. Сейчас в Казахстане свою деятельность ведут более 1000 этнокультурных объединений, функционируют 34 Дома дружбы. Это большой институциональный ресурс, который важен для нашей страны", - сказала эксперт.

Также она высказала своё мнение касательно роли АНК в укреплении мира и согласия в стране.

"Я напомню вам, в своё время известный эксперт, политолог Збигнев Бзижинский прогнозировал для Казахстана очень непростые сложные времена. Один из рисков был связан как раз-таки со сферой межэтнических, межконфессиональных отношений. Казахстану удалось не только преодолеть данный риск, но даже сформировать уникальную модель межэтнических отношений, которая, не смотря ни на что, на различные обстоятельства, ситуации, обстановку, реально стала такой знаковой, уникальной, признанной на международной арене", - сказала она.

В завершение эксперт отметила, что такой важный общественный институт как АНК не только уже продемонстрировал свою эффективность, но и становится базовым для закрепления единства народа Казахстана.