Казахстанцы в приграничных регионах попадают под внешнее информационное влияние - сенатор

Роли средств массовой информации и соцсетей в формировании государственной идеологии обсудили сегодня в Комитете по социально-культурному развитию сената, передаёт BaigeNews.kz.

Целью круглого стола с участием СМИ было рассмотрение ресурсов и эффективных механизмов рационального представления государственной идеологии обществу через медиа-сферу страны.

Сенатор Нурторе Жусип напомнил о поручениях главы государства, касающихся повышения конкурентоспособности СМИ и укрепления роли институтов гражданского общества.

"В силу геополитических условий важно укреплять наши идеологические рубежи. Информация открыта с каждой стороны, свободно распространяются различные сведения, касающиеся внутренних и внешних вопросов. Есть случаи, когда наши граждане, особенно в приграничных регионах, попадают под влияние внешнего информационного пространства", - сказал сенатор.

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали также высказался о большом влиянии масс-медиа, в особенности социальных сетей, на общество в сегодняшней геополитической ситуации, и рассказал о работе ведомства.

"Министерство работает по этой теме в разных направлениях. Первое - это законодательные работы. Потому что законодательство в этой сфере давно не обновлялось, оно устарело. Мы собирались инициировать несколько законов. Совсем недавно была принята информационная доктрина. Этот вопрос очень давно поднимался. В доктрине основным направлением является национальная идеология. Мы заменили слово "идеология" словом "ценность". Потому что идеологию принимает не каждый", - заявил Дархан Кыдырали.

Кроме того, министр рассказал о разработке законопроекта "О масс-мадиа", который должен повысить статус журналиста.

"Как сказал глава государства, мы обеспечиваем свободу слова, но не допускаем лишений. Так что в целом это законопроект, предназначенный для регулирования отрасли, а не её ограничения", - отметил он.

Один из представителей СМИ, председатель правления АО "Qazcontent" Бекзат Жусупов рассказал об особенностях современных новых медиа и их возможностях.

"Сегодня любое произнесённое слово мгновенно разносится по стране. Большой вклад вносят современные новые медиа, социальные сети. Например, в прошлом году социальные сети во всем мире насчитывали четыре миллиарда пользователей, что означает 60 процентов населения земного шара. И эти цифры растут с каждым днём", - отметил он.

Также Жусупов обратил внимание на новое социальное явление - "хайп", и его влияние на государственную идеологию.