  • 28 Сентября, 12:38
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Казахстанцы стали чаще жаловаться на нарушения прав потребителей

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gov.kz Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30
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Фото: gov.kz

Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Балыкбаев в мажилисе заявил о росте количества обращений потребителей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Кайрат Балыкбаев сообщил, что ежегодно количество обращений потребителей увеличивается на 20%.

По его словам, если в уполномоченный орган в 2020 году поступило 21 тыс., то в 2022 году количество поступивших жалоб потребителей увеличилось до 30,2 тысяч обращений.

Он также отметил о росте количества жалоб в общественные объединения потребителей.

"Это свидетельствует о системных проблемах в сфере защиты прав потребителей в отдельных отраслях экономики", - заявил вице-министр.

Наибольшее число жалоб потребителей наблюдается в следующих сферах: - розничной торговли (48% (14,3 тыс. обращений); - бытовых услуг (19% (4,7 тыс. обращений); - электронной торговли (9% (2,6 тыс. обращений). А наибольший рост произошел в таких сферах как предоставления услуг в объектах общественного питания – 2,8 раза, услуги транспорта и связи по 2,5 раза, и в сфере медицинских услуг – 2 раза.

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