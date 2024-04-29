Казахстанцы стали чаще попадаться на уловки мошенников

За январь–март текущего года в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) РК зарегистрировали 12 тыс. уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" - сразу на 19,5% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

Основная часть таких уголовных правонарушений - 42,2% от общего количества - пришлась на случаи интернет-мошенничества: 5,1 тыс. правонарушений. Также в стране было зарегистрировано 64 случая мошенничества с использованием платёжных карт, 42 случая мошенничества путем займа денежных средств, 7 случаев мошенничества в сфере кредитования и 1 случай мошенничества, связанного с недвижимостью.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в секторе было зарегистрировано в Алматы: 2,5 тыс. случаев - на 28,2% больше, чем годом ранее.

Мошенники часто промышляли также в Астане (2,2 тыс. случаев) и Карагандинской области (875 случаев). Меньше всего уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" зарегистрировали в Улытауской области: 77 случаев против 122 случаев годом ранее.

Жертвами мошенников по итогам первого квартала текущего года стали 12,6 тыс. человек - на 21,6% больше, чем годом ранее.

Чаще всего от рук мошенников страдали люди в возрасте 30–39 лет: 3,4 тыс. человек, плюс 10,5% за год. Пострадавших в возрасте 40–49 лет насчитывалось 2,8 тыс. человек, в возрасте 21–29 лет - 2,2 тыс. человек. Помимо этого, от мошенников пострадали 3 человека в возрасте до 11 лет, 1 человек в возрасте 14-15 лет, 17 человек в возрасте 16-17 лет, 704 человека в возрасте 18–20 лет, 1,9 тыс. человек в возрасте 50–59 лет и 1,6 тыс. человек в возрасте от 60 лет.

Более половины жертв мошенников (55,2% от РК, или 6,9 тыс. человек) составили женщины. От рук мошенников пострадали 152 человека с гражданством стран СНГ, 30 граждан прочих стран и 18 человек без гражданства.

Установленная сумма ущерба, причинённого уголовными правонарушениями по статье "Мошенничество", по итогам января–марта текущего года достигла 93,7 млрд тг — на 17,7% больше, чем годом ранее.

Большая часть ущерба была причинена юридическим лицам: сразу 67,5 млрд тг, против всего 515,7 млн тг за январь–март 2023-го.

Физическим лицам мошенники причинили ущерб на 19,2 млрд тг — на 63,2% больше, чем годом ранее. Ущерб государству составил 7 млрд тг, против 48,8 млрд тг за первый квартал прошлого года.