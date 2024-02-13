Казахстанцы побили рекорд по перелётам в январе

Число пассажиров воздушного транспорта в январе 2024 года превысил 1,2 млн человек, что на 27,3% больше показателя прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Как отмечают аналитики ПКБ, январские показатели традиционно бывают ниже, чем в любой из летних месяцев.

"Таких высоких значений для этого месяца в статистике ранее не фиксировалось. Значение выше нынешнего вообще было достигнуто всего трижды – в июне, июле и августе 2023-го, в отпускной сезон, когда спрос на перелеты наиболее высок", - говорится в сообщении.

Вместе с ростом активности пассажиров продолжили расти и доходы предприятий от их перевозки. Для потребителей услуги воздушного транспорта за год подорожали на 9,2%.