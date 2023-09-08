Казахстанцев задержали за подделку документов в Южной Корее
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
150Фото: inbusiness.kz
Супружескую пару из Казахстана задержали в Южной Корее по подозрению в создании фальшивых документов для россиян и казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на фонд-бюро расследования коррупции.
Как пишет южнокорейский портал Nate News, мошенники искали потенциальных клиентов в Telegram и предоставляли им поддельные документы за оплату в размере от 1 до 3 млн вон (от 350 тыс. до 1 млн тенге). Известно, что задержанному мужчине 33 года, а женщине 32 года.
Супружеская пара работала по такой схеме в период с января по июль текущего года. Установлено, что из 117 человек, получивших фальшивые документы, 21 был задержан и депортирован. Остальные нарушители устанавливаются.
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