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  • BAIGENEWS

Казахстанского атлета пожизненно дисквалифицировали после жалобы на судей

Сегодня, 17:05
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instagram.com/tama__super Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
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Фото: instagram.com/tama__super

Казахстанца Тамерлана Досжанова пожизненно лишили права участвовать в соревнованиях, организованных Федерацией пауэрлифтинга, после того, как он раскритиковал организацию одного из турниров и судей, передаёт BaigeNews.kz.

В Instagram атлет опубликовал видео с соревнований. 

"Смешно, когда на одном помосте судят по правилам и даже в некоторых моментах закрывают глаза, а на втором помосте судья издевается или просто не знает правила", - написал он в посте. 

 
 
 
 
 
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Спортсмен также сообщил, что призёрам турнира не хватило медалей и грамот. 

На жалобу отреагировали в федерации. Атлет получил извещение, что "в связи с нарушением дисциплинарного кодекса" его вынуждены лишить права участия и присутствия в любом официальном качестве на всех мероприятиях WRPF и других организаций.

 
 
 
 
 
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Публикация от ❤️‍🔥…🏋🏻‍♀️…🦇 (@tama__super)

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