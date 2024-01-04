Казахстанского атлета пожизненно дисквалифицировали после жалобы на судей
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Казахстанца Тамерлана Досжанова пожизненно лишили права участвовать в соревнованиях, организованных Федерацией пауэрлифтинга, после того, как он раскритиковал организацию одного из турниров и судей, передаёт BaigeNews.kz.
В Instagram атлет опубликовал видео с соревнований.
"Смешно, когда на одном помосте судят по правилам и даже в некоторых моментах закрывают глаза, а на втором помосте судья издевается или просто не знает правила", - написал он в посте.
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Спортсмен также сообщил, что призёрам турнира не хватило медалей и грамот.
На жалобу отреагировали в федерации. Атлет получил извещение, что "в связи с нарушением дисциплинарного кодекса" его вынуждены лишить права участия и присутствия в любом официальном качестве на всех мероприятиях WRPF и других организаций.
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