Казахстанский теннисист сразится с экс-первой ракеткой мира
Сегодня, 21:37
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Сегодня, 21:37Сегодня, 21:37
108Фото: ktf.kz
Казахстанец Александр Шевченко (59 АТР) с победы стартовал на турнире категории ATP 1000 в Мадриде - Mutua Madrid Open, передаёт BaigeNews.kz.
В матче первого круга казахстанец одолел француза Артура Риндеркнеша (77 АТР) со счётом 6:4, 5:7, 6:3.
В следующем круге Шевченко сразится с экс-первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
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