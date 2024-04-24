Казахстанский теннисист сразится с экс-первой ракеткой мира

Сегодня, 21:37

Сегодня, 21:37

Казахстанец Александр Шевченко (59 АТР) с победы стартовал на турнире категории ATP 1000 в Мадриде - Mutua Madrid Open, передаёт BaigeNews.kz.

В матче первого круга казахстанец одолел француза Артура Риндеркнеша (77 АТР) со счётом 6:4, 5:7, 6:3.

В следующем круге Шевченко сразится с экс-первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.