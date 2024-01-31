Казахстанский стрелок завоевал серебряную медаль на Кубке мира в Каире

Стрелок Никита Чирюкин завоевал серебряную медаль проходящего в Каире (Египет) Кубка мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В соревнованиях в стрельбе из пистолета на 25 метров наш соотечественник уступил лишь стрелку из Южной Кореи Сон Жун Хо. Никита набрал 31 очко, в то время как Сон Жун Хо – 37. Флориан Петер (Германия), взявший бронзовую медаль набрал 27 баллов.

Отметим также, что это уже четвертая медаль нашей сборной, выигранная в Каире. В копилке Казахстана - одна золотая, одна серебяная и две бронзовые медали. Сборная находится на четвёртом месте КМ.