Казахстанский рэпер посетил школу-интернат для детей-сирот в Бишкеке

Фото: kaktus.media

Казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, находится с двухдневным визитом в Бишкеке. Об этом свидетельствуют совместные фотографии и видео с артистом, которые публикуются в кыргызстанском сегменте Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kaktus.media.

10 сентября, казахстанский артист посетил школу-интернат №71 имени Тоголока Молдо для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Во дворе школы его встретили коридором почета. В актовом зале школы Jah Khalib пообщался с учащимися на различные темы.

В этот же день артист также посетил мечеть "7 Апрель шейиттери" в 7-м мкр Бишкека, несколько заведений в городе, а под вечер выбрался в горы близ города.

11 сентября он продолжил отдых. Примечательно, что каких-либо концертов у Jah Khalib в Кыргызстане не запланировано, артист уже давал сольный концерт 21 августа в Бишкеке.