Казахстанский клуб занял третье место в Лиге Чемпионов

В португальском городе Сейшал состоялся матч за третье место в группе 6 первого отборочного раунда женской Лиги Чемпионов, в котором казахстанский клуб "БИИК-Шымкент" сыграл с североирландской командой "Клифтонвилл", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На 19-й минуте полузащитница казахстанского клуба Ирен Лунгу открыла счет. Уже спустя минуту Бибигуль Нурушева удвоила преимущество "БИИК-Шымкент". Однако на первой добавленной минуте первого тайма Даниэль Максуэлл отыграла один гол. На 68-й минуте футболистки "Клифтонвилла" сравняли счет с пенальти — гол забила Марисса Каллахан. Но спустя шесть минут Гульнара Габелия вновь вывела шымкентский клуб вперед — 3:2. На 85-й минуте та же Лунгу сделала дубль и принесла победу своей команде со счетом 4:2.

Отметим, что на предварительном этапе отборочного турнира клубы играют мини-турниры, в которых участвуют по четыре команды. Победитель финала каждой группы попадает во второй раунд, где будут выступать уже топ-клубы. Таким образом, "БИИК-Шымкент" занял третье место в группе и не сумел квалифицироваться во второй раунд.