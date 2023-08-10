Казахстанский футбольный клуб оштрафовали за мат болельщиков
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Актауский футбольный клуб "Каспий" оштрафовали за неподобающее поведение болельщиков. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.
Отмечается, что во время встречи "Каспий" – "Актобе" зрители зажигали пиротехнику, бросали пластиковые бутылки в фанатском секторе команды "Каспий", позволяли себе нецензурные высказывания в адрес официальных лиц матча. Также несколько болельщиков вышли на поле после матча. В итоге за неподобающее в соответствии с пунктом 1 статьи 63 дисциплинарного регламента на ФК "Каспий" наложен штраф в размере 200 МРП.
"За неспортивное поведение врача ФК "Каспий", выразившееся в выходе на футбольное поле и в толчке игрока команды ФК "Актобе" в грудь двумя руками, в соответствии с пунктом 3 статьи 48 дисциплинарного регламента на ФК "Каспий" наложить штраф в размере 100 МРП. По совокупности назначить окончательное наказание путем полного сложения наказаний и назначить окончательно штраф в размере 300 МРП", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской федерации футбола.
ФК "Каспий" обязали оплатить штраф до 4 сентября 2023 года.
Кроме того, за недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении 6 игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 дисциплинарного регламента на ФК "Актобе" наложен штраф в размере 100 МРП. Его футбольный клуб должен оплатить также до 4 сентября 2023 года.
"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных кричалок в адрес ФК "Кайрат", ФК "Актобе" наложить штраф в размере 50 МРП", – отметили в КФФ.
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