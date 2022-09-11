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Казахстанский фильм "Голиаф" получил награду на Венецианском кинофестивале
Казахстанский фильм Адильхана Ержанова "Голиаф" на 79-ом Венецианском международном кинофестивале удостоился специальной награды от независимых кинокритиков из Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Казахфильм".
Премию Premio bisato d'oro 2022 "Best Actors" отдали лучшим актёрам - Берику Айтжанову и Данияру Алшинову. В картине также снимались Альмира Турсын, Еркен Губашев. В фильме задействованы российские актеры Дмитрий Чеботарёв и Александра Ревенко.
Фильм "Голиаф", снятый в жанре нуар, вошёл в конкурсную программу Orizzonti Extra Венецианского кинофестиваля, который проходит на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября.
Сюжет картины разворачивается в посёлке Каратас, который давно оказался под властью местного авторитета Пошаева, известного своей жестокостью и импульсивностью. Он даёт местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто осмеливается пойти против него. Такая же участь ждёт и семью бедняка Арзу, чья жена заявляет о творящихся в Каратасе преступлениях в полицию.
Фильм "Голиаф" выйдет в показ в российских кинотеатрах с 29 сентября.
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