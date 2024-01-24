Казахстанские сейсмологи продолжают регистрировать землетрясения на границе Кыргызстана и Китая
Сегодня, 08:53
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Сегодня, 08:53Сегодня, 08:53
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Сейсмологи в 7:35 по времени Астаны снова зафиксировали подземные толчки в 250 километрах на юго-восток от Алматы - на границе Кыргызстана и Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".
"Энергетический класс землетрясения - 11.3. Магнитуда MPV - 4.9. Координаты эпицентра: 41.43 градуса северной широты, 78.78 градуса восточной долготы. Глубина - пять километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет", - сообщили в СОМЭ.
Еще одно неощутимое в Казахстане землетрясение было зарегистрировано в 5:50 часов.
Последние подземные толчки, которые почувствовали алматинцы, были зарегистрированы в 2:38 часов 24 января. Их ощутимость составила два балла.
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