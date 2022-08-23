Казахстанские обменники покупают евро дешевле, чем доллары

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Курс евро опустился ниже курса доллара, сообщает сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

По данным kurs.kz, сейчас в Алматы продать доллары в обменных пунктах можно по цене 470-473 тенге. За евро дают 470-472 тенге. То есть цена на покупку европейской валюты ниже, чем американской.

С продажей (пока?) наоборот. Доллар продают по 477-479 тенге, а евро – по 478-485 тенге.

Такая ситуация сложилась на фоне ослабления евро: курс за полторы недели снизился более чем на 20 тенге.

Официальная стоимость европейской валюты на 23 августа составляет 474,56 тенге. За последние сутки он снизился на 5,3 тенге, что стало продолжением тенденции, наметившейся в середине августа.

Еще 12 августа официальный курс евро составлял 493,67 тенге. То есть за 11 дней он снизился на 19 тенге 11 тиын. Или 3,9 процента.

Текущая стоимость евро находится на минимуме с 13 июля. Аналогичного минимума достигла и стоимость доллара: на сегодня официальный курс американской валюты составляет 473,99 тенге (за последние сутки – минус 2,44 тенге).

Евро дешевле доллара был в 2002 году.