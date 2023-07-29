Казахстанские ФК оштрафовали из-за поведения болельщиков

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Два казахстанских футбольных клуба оштрафованы за неподобающее поведение зрителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию футбола.

Сообщается, что решение о штрафах принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета федерации.

Так, на матче "Каспий" - "Жетісу" возникла конфронтация между болельщиками и главным тренером ФК "Каспий", а также совершена попытка проникновения в раздевалку команды. На "Каспий" наложен штраф в размере 50 МРП.

На матче с ФК "Ордабасы" болельщики "Атырау" выкрикивали нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча, а два болельщика вышли на поле после окончания игры. На ФК "Атырау" наложен штраф в размере 100 МРП.

Оба клуба должны оплатить штрафы до 27 августа 2023 года включительно.