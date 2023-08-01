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акимат Астаны Сегодня, 03:17
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Сегодня, 03:17
333
Фото: акимат Астаны

Казахстанка завоевала золото на Всемирной летней универсиаде

Первое золото Всемирной универсиады, которая проходит в Чэнду, Казахстану принесла тхэквондистка Рита Бакишева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Казахстанка Рита Бакишева в финале в весовой категории до 46 кг выиграла у представительницы китайского Тайбэя. Ранее Эльжана Таниева завоевала серебро в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике с лентой.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана одиннадцать медалей – одна золотая, пять серебряных и пять бронзовых.

31-я Всемирная летняя универсиада в Чэнду продлится до 8 августа.

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Сегодня, 03:17
333
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