Казахстанец завоевал медаль чемпионата мира по самбо

Казахстанский самбист Арнур Куатай завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Ереване (Армения), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На чемпионате мира по самбо в Ереване Арнур Куатай занял третье место в весовой категории до 71 килограммов в 10-минутном бою против Миндии Лилвашвили, бронзового призера чемпионата Европы.

На прошлогоднем чемпионате мира наш земляк также занял третье место.

Отметим, что вчера на мировом первенстве казахстанская спортсменка Маргарита Бажаева стала серебряной призеркой в весовой категории до 50, потерпев поражение от представительницы Узбекистана Гульсевар Ураковой.