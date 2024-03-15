Казахстан внесёт свой положительный вклад в развитие сотрудничества между тюркскими странами – Токаев

Касым-Жомарт Токаев считает, что Казахстан в будущем внесёт свой положительный вклад в развитие сотрудничества между тюркскими странами, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан, безусловно, внесет свой положительный вклад в развитие сотрудничества между тюркскими странами. В основе всех решений нашего государственного аппарата, будь это внутренняя или внешняя политика, должны находиться фундаментальные общенациональные интересы, а не популизм и конъюнктурные соображения. Каждому государственному решению должен предшествовать всесторонний анализ его содержания и последствий. Особенно это касается внешнеполитической сферы, поскольку должным образом задокументированные решения международных саммитов с соответствующими обязательствами, по сути, носят необратимый характер", - сказал Токаев на Национальном курултае в Атырау.

Президент выделил ключевые ценности, определяющие образ нашей нации. Это независимость и патриотизм. Важно, чтобы все граждане понимали глубокое значение Независимости, на словах и на деле воплощали в себе искреннюю любовь к Родине, считает Токаев.

"Сохранить и преумножить достижения нашей священной Независимости – а это самая важная задача – можно только посредством гармоничного сочетания усилий справедливого государства и ответственных, патриотичных граждан, а также постоянной адаптации нашего культурного кода к требованиям времени. Мы как нация, как ответственный член международного сообщества, должны всегда быть готовыми отстаивать национальные интересы, защищать суверенитет и Независимость государства. Это особенно актуально сейчас, когда в мире все чаще стали апеллировать к принципу "не сила права, а право силы", и допускают рассуждения о, дескать, второсортных с точки зрения суверенности государств, которым уготована участь сателлитов", - сказал глава государства.

Он обратил внимание на глобальную конкуренцию за ресурсы.