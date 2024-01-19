Казахстан включили в каталог крупного итальянского турхолдинга
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В Министерстве туризма и спорта РК заявили, что включение Казахстана в каталог крупного итальянского турхолдинга Alpitour - важный шаг для представления культурного и природного разнообразия нашей страны на международном уровне, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в Минтуризма, присутствие Казахстана в каталоге Alpitour отражает его растущую популярность как туристического направления, интересного для любителей культуры и приключений.
"Группа Alpitour включает ведущих туроператоров Италии, распространенную сеть (более 2500 турагентств), гостиничную сеть Voi Hotels и авиакомпанию Neos. Годовой оборот группы составляет более двух миллиардов евро. В структуре Alpitour Group значительную роль играет туроператорская деятельность. На 2019 год, перед пандемией, из общего оборота почти 2,4 миллиарда евро на неё приходилось 58%, на авиационные услуги - 20%, на входящий туризм - 18%, на управление отелями - 5%", - сообщили в ведомстве.
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