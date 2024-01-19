Казахстан включили в каталог крупного итальянского турхолдинга

В Министерстве туризма и спорта РК заявили, что включение Казахстана в каталог крупного итальянского турхолдинга Alpitour - важный шаг для представления культурного и природного разнообразия нашей страны на международном уровне, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в Минтуризма, присутствие Казахстана в каталоге Alpitour отражает его растущую популярность как туристического направления, интересного для любителей культуры и приключений.