  • 19 Января, 10:35
  • BAIGENEWS

Казахстан включили в каталог крупного итальянского турхолдинга

Сегодня, 09:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23
112
Фото: baigenews.kz

В Министерстве туризма и спорта РК заявили, что включение Казахстана в каталог крупного итальянского турхолдинга Alpitour - важный шаг для представления культурного и природного разнообразия нашей страны на международном уровне, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в Минтуризма, присутствие Казахстана в каталоге Alpitour отражает его растущую популярность как туристического направления, интересного для любителей культуры и приключений.

"Группа Alpitour включает ведущих туроператоров Италии, распространенную сеть (более 2500 турагентств), гостиничную сеть Voi Hotels и авиакомпанию Neos. Годовой оборот группы составляет более двух миллиардов евро. В структуре Alpitour Group значительную роль играет туроператорская деятельность. На 2019 год, перед пандемией, из общего оборота почти 2,4 миллиарда евро на неё приходилось 58%, на авиационные услуги - 20%, на входящий туризм - 18%, на управление отелями - 5%", - сообщили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх