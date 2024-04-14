Казахстан в марте превысил свои обязательства по добыче нефти
Сегодня, 18:53
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Сегодня, 18:53Сегодня, 18:53
94Фото: pixabay.com
Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства на 131 тысячу баррелей в сутки. Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в 1-м квартале.
"Также в соответствии с решением 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в Секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года", — говорится в сообщении.
Ранее Казахстан продлил свои текущие обязательства до конца июня 2024 года.
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