Казахстан в марте превысил свои обязательства по добыче нефти

Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства на 131 тысячу баррелей в сутки. Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в 1-м квартале.

"Также в соответствии с решением 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в Секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года", — говорится в сообщении.

Ранее Казахстан продлил свои текущие обязательства до конца июня 2024 года.